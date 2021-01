Grundschulen bleiben zu

Stuttgart/Mannheim.Wegen der anhaltend hohen Corona-Risiken bleiben in Baden-Württemberg die Kitas und Grundschulen nun doch mindestens bis Ende Januar geschlossen. „Wir haben uns diese Entscheidung nicht einfach gemacht“, sagte Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) am Donnerstag nach dem entscheidenden Gespräch mit Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU). Die CDU-Ministerin stellte unmittelbar danach klar, dass dies gegen ihren Willen geschah: „Der Ministerpräsident hat entschieden, dass es keine weitere Öffnung geben soll.“

Eisenmann hatte dafür plädiert, ab kommendem Montag die Grundschulen für die Erst- und Zweitklässler wieder zu öffnen. „Die psychologischen Folgen der Schließung von Kitas und Grundschulen sind sehr groß“, erklärte sie. Es würden soziale Verwerfungen drohen und wachsende Gewalt in den Familien.

Kretschmann will die Rückkehr zum Präsenzunterricht bei der nächsten Runde der Ministerpräsidenten mit Kanzlerin Angela Merkel zum Thema machen. „Ich werde mich dafür einsetzen, dass wir Anfang Februar die Öffnung von Grundschulen und Kitas anstreben“, kündigte er an.

Das nächste Treffen der Länderchefs, das für den 25. Januar geplant ist, sollte nach Kretschmanns Ansicht auf nächste Woche vorgezogen werden. „Wir müssen davon ausgehen, dass wir den Lockdown verlängern müssen“, sagte der Grünen-Regierungschef. Merkel (CDU) will nun schon kommende Woche mit den Ministerpräsidenten über das weitere Vorgehen beraten. Das machte sie am Donnerstagabend in der Online-Sitzung des CDU-Präsidiums nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur von mehreren Teilnehmern deutlich.

Homeoffice-Gipfel nächste Woche

Als unzureichend schätzt Kretschmann die Heimarbeit ein. Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut will am kommenden Donnerstag bei einer Videokonferenz für eine breitere Inanspruchnahme von Homeoffice werben. Eingeladen sind Wirtschaftsverbände, Gewerkschaften, die kommunalen Spitzenverbände und Regierungsvertreter.

In Mannheim riefen die bis Monatsende geschlossenen Schulen und Kitas weitgehend Verständnis hervor, kritisiert wurde die fehlende Perspektive. Gesamtelternbeirat Thorsten Papendick vermisst einen offiziellen Inzidenzwert, ab dem Schulen Präsenzunterricht in eingeschränkter Form anbieten können.

Die Geschäftsführende Leiterin der Mannheimer Grundschulen, Angela Speicher, begrüßte, dass kein Zurück zu vollen Klassenzimmern beschlossen wurde. Der Stadtelternbeirat für Kitas verwies hingegen auf die starke Belastung, der Familien im Homeoffice ausgesetzt sind.

