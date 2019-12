Grundsteuer bald auf 580?

Zwingenberg.Sinkende Einnahmen, steigende Kosten, teure Projekte – wie der Neubau einer viergruppigen Kindertagesstätte für über drei Millionen Euro – sowie die Abschaffung der Straßenbaubeiträge plagen die Stadt Zwingenberg: Der Entwurf des Haushaltsplanes für das Jahr 2020, den der Magistrat mit Bürgermeister Holger Habich an der Spitze am Donnerstagabend in der Stadtverordnetenversammlung einbrachte, weist ein Minus auf.

Die Stadt muss erstmals wieder Schulden machen und die Bürger sollen eine Grundsteuer B von 580 statt 380 Punkten zahlen. In ihrer mittelfristigen Finanzplanung bis ins Jahr 2023 geht die Rathausspitze sogar davon aus, dass man bei einem Hebesatz von 830 Punkten für die Grundsteuer B landen wird. Spätestens im neuen Jahr will Habich „Gegenmaßnahmen“ ergreifen. mik

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 21.12.2019