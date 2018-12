Gutachten zu Bäumen

Mannheim.Bei der Sanierung des Rheindamms in Mannheim könnten auch weniger Bäume gefällt werden als bisher angenommen. Das geht aus dem Entwurf eines Gutachtens der Universität Karlsruhe hervor, der gestern vom Regierungspräsidium im Internet präsentiert wurde. Die für die umstrittene Ertüchtigung des Deichs zuständige Behörde wollte dazu keine Stellungnahme abgeben. Auch die Stadt Mannheim äußerte sich nicht. Kritiker des drohenden Kahlschlags am Rheindamm zeigten sich erfreut, dass im veröffentlichten Entwurf Zugeständnisse gemacht würden. An ihrer Forderung nach einem „unabhängigen und ergebnisoffenen“ Gutachten wollen sie aber festhalten. lang

© Mannheimer Morgen, Freitag, 14.12.2018