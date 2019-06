„Gute Chancen für Unternehmen“

Nicole Hoffmeister-Kraut nahe des Roten Platzes in Moskau. © dpa

Sankt Petersburg.Baden-Württembergs Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut (CDU) hat sich nach ihrem Besuch in Moskau und St. Petersburg hochzufrieden gezeigt: „Meine Erwartungen an eine Wiederaufnahme des Dialogs sind übertroffen worden“, sagte die Politikerin, die mit einer Wirtschaftsdelegation aus dem Südwesten nach Russland gereist war. Trotz der Sanktionen sei das Interesse Russlands an engeren Beziehungen groß. Das biete deutschen Unternehmen gute Chancen.

Beim Internationalen Wirtschaftsforum in St. Petersburg werden am Donnerstag und Freitag weitere deutsche Entscheider erwartet. Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) will dort ein Memorandum über eine neue Partnerschaft unterzeichnen. red/dpa

