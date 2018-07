Gute Gründe für diesen Parkplatz

Anzeige

Lorsch.Der geplante Parkplatz-Ost sorgt in Lorsch seit Jahren für Streit. Die Stadtverordnetenversammlung hat in den entscheidenden Sitzungen zwar mit klarer Mehrheit für das Vorhaben gestimmt und das Baurecht auf den Weg gebracht. Warum der Standort aber nahe des Besucherinfozentrums bei Lauresham liegen soll, das verstehen viele Bürger nicht, die etwa die Freifläche am Karolingerplatz für geeigneter halten. Lorsch würde in diesem Fall die Aberkennung des Unesco-Welterbetitels riskieren sowie die Rückforderung von Fördermitteln, erklärt Bürgermeister Christian Schönung dazu. Er antwortet auch auf viele weitere Fragen zum Parkplatz, die Verwaltung und Magistrat erreichten. sch