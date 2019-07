Gute Stimmung beim Bachgassenfest

Auerbach.Dem Hundertjährigen Kalender zufolge soll am zweiten Juli-Wochenende zumeist schönes Wetter sein – doch diesmal konnten sich die Auerbacher bei ihrem Bachgassenfest nicht auf diese Prognose verlassen. Verregnet war die Eröffnung am Freitag, und auch die Bachregatta am Samstag litt etwas unter dem unbeständigen Wetter. Gefeiert wurde auf der Gass’ und in den Höfen aber trotzdem kräftig und ausgelassen. red

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 15.07.2019