Mannheim.Grünen-Chef Robert Habeck ist in der Liste der zehn wichtigsten deutschen Politiker der beliebteste. Das ist das Ergebnis des aktuellen Politbarometers der Mannheimer Forschungsgruppe Wahlen. Der Oppositionspolitiker ist damit auch an Kanzlerin Angela Merkel (CDU) vorbeigezogen. be (Bild: dpa)

© Mannheimer Morgen, Freitag, 29.03.2019