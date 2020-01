Händler nehmen Pelze aus dem Sortiment

Rhein-Neckar.Das Mannheimer Modehaus Engelhorn verzichtet seit der Winterkollektion 2019/20 auf tierische Pelze. Dies teilte die Tierschutzorganisation Peta in einer Presseerklärung mit, eine Engelhorn-Sprecherin bestätigte die Information auf Nachfrage dieser Zeitung.

„In den vergangenen zwei Jahren hat der öffentliche Druck derart zugenommen, dass Unternehmen, die weiterhin Geld mit dem Tierqualprodukt verdienen wollen, einen immensen Imageschaden hinnehmen mussten“, schreibt ein Peta-Sprecher. Tatsächlich haben in den letzten Jahren zahlreiche große Waren- und Modehäuser ihren Verzicht auf Echtpelze erklärt. „Ein Grundsatz bei der Wahrnehmung unserer gesellschaftlichen Verantwortung ist es, die rücksichtsvolle Behandlung von Tieren sowie die Erhaltung der Artenvielfalt zu sichern“, so der deutsche Online-Versandhändler Zalando.

Viele setzen auf Kunstfasern

2016 kündigte die italienische Luxusmarke Armani als erster Modekonzern an, fortan auf tierische Pelzprodukte zu verzichten. Weitere Marken folgten dem Beispiel. Darunter auch C&A und Galeria Kaufhof. Der schwäbische Mode-Konzern Hugo Boss gibt an, ausschließlich künstliche Pelze zu verkaufen: „In den wenigen Fällen, bei denen wir auf Kunstpelz zurückgreifen, besteht dieser in der Regel aus Baumwolle und synthetischen Fasern, wie etwa Polyester und Polyacryl-Fasern.“ Auch Jack Wolfskin, deutscher Hersteller von Funktionskleidung, spricht sich gegen Echtpelze aus: „Alle Pelzbesätze an unseren Bekleidungsstücken sind aus hochwertigem Kunstpelz.“

Kürschnerin Susanne Plappert-Piller betont unterdessen die Nachteile künstlicher Felle: „Kunstpelz besteht immer aus Plastik, der vergeht nicht und ist somit schlecht für die Umwelt.“ Plappert-Piller, die in Mannheim und Hockenheim einen Kürschnerbetrieb in dritter Familiengeneration führt, weiß um das Imageproblem, das Tierpelze in Deutschland besitzen. „In Ländern wie Italien oder Russland tragen Frauen ihren Pelz dafür noch mit Stolz.“ Die Zahlen des Onlineportals Statista belegen, dass der Umsatz beim Verkauf von echten Pelzen in Deutschland in den letzten fünf Jahren recht konstant bei knapp über 40 Millionen Euro lag, im Jahr 2012 aber noch 87 Millionen Euro betrug.

„Strenge Richtlinien beachten“

Susanne Plappert-Piller plädiert dafür, Tierprodukte abzulehnen, die aus fragwürdigen Großfarmen stammen, und beim Import der Felle strenge Richtlinien zu beachten. „Chinesische Ware lehne ich ohnehin ab.“

Die Kürschnermeisterin spricht sich zudem dafür aus, verstärkt die Felle der Tiere zu verwenden, die ohnehin gejagt werden müssen. „Ist ein Tierpelz einmal hergestellt, ist er ein nachhaltiges Produkt, da er über Jahrzehnte haltbar ist und repariert werden kann.“

Einen großen Teil ihres Umsatzes macht die 54-Jährige auch mit dem Reinigen von Pelzen. Dafür entwickelte ihr Vater einst eine spezielle Waschmaschine.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 21.01.2020