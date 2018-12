Händler zufrieden

Mannheim.Die Mannheimer Händler ziehen eine positive Bilanz des dritten Adventssamstags. Sowohl in puncto Umsatz als auch in Sachen Kundenzahl sei er der beste der bisherigen Adventssamstage gewesen. Das sagte Lutz Pauels, der Vorsitzende der Werbegemeinschaft Mannheim-City, ohne konkrete Zahlen zu nennen.

Ähnlich äußerte sich Swen Rubel, der Geschäftsführer des Handelsverbandes Nordbaden. Man gehe „zuversichtlich in die letzte Woche vor Weihnachten“ – in diesen Tagen vor dem Fest erhoffe man sich die meisten Umsätze. Bisher allerdings sehen laut Rubel viele Händler in Nordbaden ihre Erwartungen an das Weihnachtsgeschäft eher nicht erfüllt. imo

© Mannheimer Morgen, Montag, 17.12.2018