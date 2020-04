Hängepartie im Fußball geht weiter

Bergstraße/Frankfurt.Hessens Fußballer befinden sich – wie ihre Kollegen bundesweit und in allen Ligen – derzeit nicht auf den Plätzen im Kampf um Tore und Punkte, sondern in einer Hängepartie, deren Ende nicht absehbar ist. Der Vorstand des Hessischen Fußballverbandes beschloss am Samstag in einer Videokonferenz, den am 13. März unterbrochenen Spielbetrieb „bis auf Weiteres“ ausgesetzt zu lassen.

Dabei ging es weder um einen Ausblick, wann wieder mit aktivem Fußball zu rechnen ist, noch um einen möglichen Abbruch der Saison. „Es herrschte klare Einigkeit, es gab keine zwei Meinungen“, berichtete Reiner Held, der als Bergsträßer Kreisfußballwart an der Sitzung teilnahm. „Die aktuelle Situation lässt keine andere Entscheidung als die weitere Aussetzung des Spielbetriebes zu“, sagte HFV-Präsident Stefan Reuß: „Wir orientieren uns damit an der behördlichen und staatlichen Verfügungslage und reagieren auf eine nie dagewesene Krise. Wir haben im Rahmen der Sitzung zahlreiche Szenarien besprochen, wie wir weiterhin mit der Saison 2019/20 umgehen könnten. Eine solche weitreichende Entscheidung muss gut vorbereitet, aus allen Perspektiven beleuchtet und mit allen möglichen Folgen durchdacht sein.“

Ein geteiltes Echo fanden die Beschlüsse vom Samstag in den Vereinen. Für die Clubs soll es nach Verbandsangaben einige Erleichterungen in finanzieller Hinsicht und im Hinblick auf die Wechselfrist ihrer Spieler geben. kr/red

