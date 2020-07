Hängepartie ums Herrenhaus geht weiter

Auerbach.Am Darmstädter Landgericht ging gestern der Rechtsstreit um den gekündigten Pachtvertrag für das Herrenhaus im Auerbacher Fürstenlager und eine damit verbundene Räumungsklage in eine weitere Verhandlungsrunde. Die Anwälte der beiden Lager kündigten an, in persönlichen Gesprächen nach einer außergerichtlichen Lösung suchen zu wollen. Der Vermieter der Immobilie, die Verwaltung der Staatlichen Schlösser und Gärten, hatte das Vertragsverhältnis mit den Pächtern, den Bensheimer Gastronomiebetreibern Heike Grammbitter und Thorsten Dewald, „wegen erheblicher Rückstände“ gekündigt. Die wiederum hatten wiederholt betont, ein unvollständig saniertes Pachtobjekt erhalten zu haben. red/Bild: Neu

