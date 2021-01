Härterer Lockdown gefordert

Berlin/Wiesbaden/Bergstraße.Nach einer Analyse des Robert Koch-Instituts ist das Verhalten der Bundesbürger im zweiten Corona-Lockdown weiterhin zu inkonsequent, um die Pandemie zeitnah in den Griff zu bekommen. Auch die bisherigen Pandemie-Regeln gehen dem Bundesinstitut nicht weit genug. „Diese Maßnahmen, die wir jetzt machen – für mich ist das kein vollständiger Lockdown“, sagte RKI-Präsident Lothar Wieler am Donnerstag. „Es gibt immer noch zu viele Ausnahmen, und es wird nicht stringent durchgeführt.“

Mit Blick auf ansteckendere Mutationen des Coronavirus ergänzte er: „Es besteht die Möglichkeit, dass sich die Lage noch verschlimmert.“ Bisher ist es nicht gelungen, die Infektionsraten in Deutschland massiv zu drücken. Mehr als 25 000 neue Covid-Fälle meldete das Institut am Donnerstag. Damit bleibt es trotz kleiner Lichtblicke bei einem hohen Plateau. Mit 1244 Menschen sind am Donnerstag zudem so viele Tote innerhalb von 24 Stunden gemeldet worden wie noch nie seit Beginn der Pandemie.

Das RKI hält deshalb auf der Basis von Rechenmodellen einen strengeren Lockdown für sinnvoll. Regeln, die zu weniger Kontakten führten, müssten verschärft werden, sagte Epidemiologe Dirk Brockmann. „Alle Modelle sind sich einig, dass das massiver und effektiver passieren muss.“

Im Kreis Bergstraße ist am Donnerstag mit acht weiteren Todesfällen die Gesamtzahl der Todesopfer im Zusammenhang mit dem Corona-Virus auf 155 gestiegen. Die Personen im Alter zwischen 65 und 88 Jahren stammen aus Bensheim, Heppenheim, Lorsch, Lampertheim und Grasellenbach. Das Landratsamt vermeldete außerdem 52 neue Infektionsfälle, unter anderem aus Bensheim (5), Einhausen (1), Heppenheim (7), Lautertal (2) und Lindenfels (3). Betroffen sind fünf Pflegeeinrichtungen, darunter Heime in Bensheim, Heppenheim und Lindenfels. Die 7-Tage-Inzidenz wurde gestern mit 172 angegeben.

Fast alle Betten im Kreis belegt

Laut Deutscher Interdisziplinärer Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (Divi) sind im Kreis Bergstraße von 42 verfügbaren Intensivbetten in den Kliniken derzeit 41 Betten belegt – davon sechs mit an Co-vid-19 infizierten Patienten, die eine intensivmedizinische Behandlung benötigen; vier von ihnen müssen invasiv beatmet werden.

Seit dem Start zur Anmeldung für Impftermine haben in Hessen bereits rund 42 000 Personen feste Termine für ihre Erst- und Zweitimpfung in den regionalen Impfzentren gebucht. Insgesamt stehen zunächst rund 60 000 Termine für die Schutzimpfung gegen das Corona-Virus zur Verfügung. So viele Impfdosen werden zunächst für drei Wochen ab dem 19. Januar in den sechs Regionalen Impfzentren für die Erstimpfung bereitgestellt, heißt es von Seiten des Landes Hessen. dpa/red

