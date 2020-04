Häuslebauer legen los

Einhausen.Seit dem 1. April darf im sieben Hektar großen künftigen Einhäuser Wohngebiet Im Knippel gebaut werden. Und schon am ersten Tag rückten in der Straße Die fünfzehn Morgen die Bagger an. 20 Bauanträge waren nach Angaben von Bauamtsleiterin Heike Kaiser bis gestern schon genehmigt. Die für Einfamilienhäuser vorgesehenen Grundstücke seien mittlerweile alle vergeben. Noch zu haben sind hingegen einige Areale für Doppelhaushälften. Es gebe aber ausreichend Interessenten, von denen 50 weitere jetzt angeschrieben werden sollen, so Kaiser. Demnächst soll auch das Vergabeverfahren für Mehrfamilienhaus-Bauplätze beginnen. kel

