Haft für die Jungs von der Tankstelle

Schwetzingen/Brühl.Richter Dr. Joachim Bock ließ sich weder von der Jugendgerichtshilfe noch von den beiden Verteidigern davon abbringen, die beiden 18-jährigen Tankstellenräuber in den Knast zu stecken. Je zweieinhalb Jahre Haft ohne Bewährung – so lautete das Urteil der Jugendstrafkammer am Landgericht Mannheim für die Überfälle der OMV-Tankstellen in Schwetzingen und Brühl zu Jahresbeginn.

Und dabei hatten die zwei Jungs noch Glück. Denn hätte man ihnen nachweisen können, dass sie neben der eigenen Spielzeugpistole auch davon wussten, dass in einem Fall der Cousin ein Küchenmesser zückt, dann wären sie wohl gleich für fünf Jahre eingefahren. Der Richter sprach davon, dass die zwei 18-Jährigen aus Mannheim, deren aus Pakistan und Indien kommenden Eltern sie streng muslimisch erzogen hatten, „ganz oben in die Schwerkriminalität“ eingestiegen seien. Ein bewaffneter Raubüberfall ist eben kein Spaß und auch kein Streich zweier Heranwachsender. Und das Motiv, Geld fürs Ausgehen und für coole Klamotten besorgen zu wollen, umso verwerflicher. Zumal zumindest in einem Fall das Opfer, die Kassiererin, bis heute psychisch schwer unter der Tat leidet.

Die Staatsanwältin hatte drei Jahre Haft gefordert, beide Verteidiger und die Jugendgerichtshilfe wollten es mit Bewährungsstrafen bewenden lassen. jüg/vw

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 07.07.2020