Haftbefehl gegen Terrorverdächtigen

Anzeige

Karlsruhe/Heidelberg.Ein Ermittlungsrichter des Bundesgerichtshofs hat Haftbefehl gegen ein mutmaßliches Mitglied der Terrororganisation Islamischer Staat (IS) erlassen, das zuletzt im Rhein-Neckar-Kreis gelebt hat. Die Polizei hatte den 18 Jahre alten Iraker bereits am 6. Juni im Raum Heidelberg vorläufig festgenommen, wie der Generalbundesanwalt gestern mitteilte. Arqam A. soll sich im Oktober 2014 im Irak dem IS angeschlossen haben und im Sommer 2015 an Kämpfen in der irakischen Stadt Baidschi beteiligt gewesen sein. Im Februar 2016 soll der Mann nach Deutschland zurückgereist sein. Der Haftbefehl gegen ihn wurde am 7. Juni erlassen, um den Mann in Untersuchungshaft zu nehmen.

Von der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg waren gestern keine weiteren Auskünfte zu erhalten. Die Bundesanwaltschaft in Karlsruhe verwies auf ihre Mitteilung, der zufolge der 18-Jährige im Irak „über einen Zeitraum von ungefähr vier Wochen eine militärische Ausbildung“ absolviert hat.

In der Folgezeit versah er Wachdienste beim Islamischen Staat und bereitete Kampfstellungen vor, ehe er den Irak verließ und wieder nach Deutschland zurückkehrte. dpa/red