Haftstrafe für Missbrauch

Weinheim.Das Landgericht Mannheim hat gestern einen 51-jährigen Mann aus Koblenz wegen sexuellen Missbrauchs von Kindern zu einer Gefängnisstrafe von zwei Jahren und neun Monaten verurteilt. Zur Last gelegt wurden ihm 15 Fälle sowie der Besitz von Bilddateien mit kinderpornografischem Inhalt und Betrug. Der Angeklagte hatte gestanden, zwischen Frühjahr 2016 und März 2017 wiederholt sexuelle Handlungen an zwei Mädchen aus seinem persönlichen Umfeld im Weinheimer Erlebnisbad Miramar vorgenommen zu haben. Verteidiger Maximilian Endler, der für seinen Mandanten eine Bewährungsstrafe beantragt hatte, kündigte an, gegen das Urteil beim Bundesgerichtshof Revision einzulegen. pro

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 14.12.2018