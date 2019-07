Halbe Weltreise: Mit dem Bus in den Odenwald

Bergstraße.Die Vollsperrung der B 47 wegen der Baustelle in Elmshausen wirkt sich nicht nur auf die Autofahrer und den Güterverkehr aus, sondern auch auf den öffentlichen Personennahverkehr. Die Buslinie 665 zwischen Bensheim und dem Odenwald muss eine weiträumige Ausweichstrecke über Auerbach, Balkhausen, die Kuralpe und Beedenkirchen bis nach Reichenbach befahren. Das kostet nicht nur Zeit, sondern alle Beteiligten auch Nerven. Denn die steile und sehr kurvenreiche Strecke ist in einigen Passagen so eng, dass es im Begegnungsverkehr viel gegenseitige Rücksichtnahme braucht. Ein Redakteur dieser Zeitung ist mit dem Bus mitgefahren. red/BILD: Neu

