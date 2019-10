Hallen-Suche verläuft ergebnislos

Mannheim.Die Rhein-Neckar Löwen verzichten auf die Ausrichtung des Final-Four-Turniers um den EHF-Cup. Nachdem die SAP Arena am Wochenende 23./24. Mai 2020 bereits vergeben ist, ließ sich keine geeignete Halle finden. Die im nächsten Frühjahr betriebsbereite Arena in Heidelberg mit ihren 5000 Plätzen ist aus Sicht des Handball-Bundesligisten zu klein. „Eine andere Halle macht für eine solche Veranstaltung keinen Sinn. Die finanziellen Anforderungen an den Ausrichter sind groß, man benötigt hier deshalb eine entsprechende Hallengröße“, sagte Löwen-Geschäftsführerin Jennifer Kettemann. Ihre Heimspiele in der aktuellen Saison des EHF-Cups, dessen dritte und letzte Qualifikationsrunde am Dienstag ausgelost wird, wollen die Löwen ab Mitte November in der Mannheimer GBG Halle austragen.

Unterdessen gab Bundestrainer Christian Prokop bekannt, dass er die beiden Länderspiele gegen Kroatien Ende Oktober ohne Löwen-Rechtsaußen Patrick Groetzki angehen wird. Prokop berief stattdessen Timo Kastening (Hannover) und Tobias Reichmann (Melsungen). Die nächste Aufgabe für die Badener in der Liga steht bereits am Donnerstag mit der Partie bei Tabellenführer TSV Hannover-Burgdorf an. mast

