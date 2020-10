Handball in Hessen auf Eis gelegt

Bergstraße.Die hohen Inzidenzzahlen in der Corona-Krise schränken den Wettkampfsport immer mehr ein. Beim Handball wurde jetzt auch in den Klassen auf Landesebene der Spielbetrieb erst einmal bis zum 8. November ausgesetzt. Die Bundesliga-Heimpartie der Flames am Samstag wurde indes wegen eines Positiv-Tests beim Gegner aus Göppingen kurzfristig abgesagt.

Auch den Volleyballern wurde in den hessischen Ligen bekanntlich eine Zwangspause bis zum 22. November verordnet, während in der Regionalliga, in der die Frauen der TSV Auerbach am Ball sind, von Woche zu Woche entschieden wird. Am vergangenen und nun auch an diesem Wochenende wurden die Spieltage komplett gecancelt. hs

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 24.10.2020