Handballer starten mit Mini-Programm

Bergstraße.Eigentlich wollten die Handballer in den Klassen auf Landes- und Bezirksebene an diesem Wochenende in ihre Saison starten, doch nun kommt es nur zu einem Mini-Auftaktprogramm. Aufgrund der stark steigenden Coronazahlen baten viele Teams um Spielabsagen bzw. -verlegungen; davon betroffen sind u. a. TuS Zwingenberg, Tvgg Lorsch, HSG Bensheim/Auerbach, HC VfL Heppenheim und SV Erbach.

Fußball und Tischtennis betroffen

Aber auch an den Tischtennis-Platten spielen der VfR Fehlheim (Regionalliga) und Topspin Lorsch (Oberliga) nicht. Zudem wirkt sich die Covid-19-Pandemie immer stärker auf den Fußball-Spielbetrieb aus; hier kommt es zu einigen kurzfristigen Absagen, die u. a. zu Zwangspausen beim VfR Fehlheim, SC Olympia Lorsch, SSG Einhausen, SV Lindenfels und SV Kirschhausen sorgen. hs

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 17.10.2020