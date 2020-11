Handel kritisiert Vorgaben, Ärzte warnen vor Lockerungen

Berlin/Bergstraße.Die verschärften Maßnahmen von Bund und Ländern zur Eindämmung des Coronavirus sind vor allem in der Wirtschaft und bei Medizinern auf Kritik gestoßen. Der Handel warnte angesichts strengerer Auflagen vor Warteschlangen vor Supermärkten und dramatischen Folgen für Firmen. Handwerk und Industrie forderten rasche Hilfen von der Regierung.

Kanzlerin Angela Merkel (CDU) verteidigte die Beschlüsse. Sie sagte am Donnerstag im Bundestag: „Wir haben ganz ohne Zweifel noch einmal schwierige Monate vor uns.“ Sie appellierte an die Bürger, die Corona-Regeln einzuhalten. Bei einer Veranstaltung der Arbeitgeberverbände sagte Merkel, es sei das sehr starke Wachstum bei den Infektionen gestoppt, aber noch keine Trendumkehr erreicht. Diese sei auch im Wirtschaftsinteresse.

Die Infektionszahlen in Deutschland stagnieren auf einem weiter hohen Niveau. Die Gesundheitsämter meldeten dem Robert Koch-Institut (RKI) 22 268 neue Corona-Infektionen binnen 24 Stunden. Das waren rund 3600 mehr als am Mittwoch, vor einer Woche waren es 22 609.

Für den Kreis Bergstraße wurden am Donnerstagabend 49 neue Infektionsfälle gemeldet, darunter vier in Lorsch, jeweils drei in Bensheim und Zwingenberg, zwei in Heppenheim sowie ein Fall in Einhausen. Mit elf Neuinfektionen wurde erneut die höchste Zahl aus Viernheim gemeldet. Gestern gab es außerdem zwei weitere Todesfälle in Zusammenhang mit dem Coronavirus – eine 89-jährige Person aus Bensheim und eine 100-jährige Person aus Heppenheim.

Mediziner kritisierten unterdessen die geplanten Lockerungen über die Feiertage. „Weihnachten wird zu einem Fest mit einem Todesrisiko für manche Menschen“, sagte der Vorsitzende des Weltärztebundes, Frank Ulrich Montgomery. Auch die Virologin am Helmholtz-Institut für Infektionsforschung, Melanie Brinkmann, äußerte Kritik. Bund und Länder hatten am Mittwoch beschlossen, dass der Teil-Lockdown mit der Schließung unter anderem von Restaurants, Theatern und Freizeiteinrichtungen bis 20. Dezember verlängert wird. Private Zusammenkünfte mit Freunden, Verwandten und Bekannten sollen auf maximal fünf Personen aus dem eigenen und einem weiteren Haushalt begrenzt werden. Weihnachten soll aber gefeiert werden können, im engsten Familien- und Freundeskreis mit maximal zehn Menschen, Kinder bis 14 Jahre jeweils nicht eingerechnet.

Aus der Wirtschaft kam massive Kritik an den Beschlüssen von Bund und Ländern – vor allem aus dem Handel. In Geschäften mit mehr als 800 Quadratmetern, also in Kaufhäusern und Supermärkten, dürfen künftig weniger Kunden gleichzeitig einkaufen als bisher. Der Hauptgeschäftsführer des Handelsverbandes Deutschland, Stefan Genth, warnte vor Warteschlangen. Der Verband erwartet, dass ausgerechnet im wichtigen Weihnachtsgeschäft weitere Umsätze ins Internet abwandern. dpa/red

