Handel lobt umsichtige Kunden in den Einkaufsstraßen

Rhein-Neckar.Der große Ansturm wegen des anstehenden Lockdowns ist in den Einkaufsstraßen der Mannheimer Innenstadt am Montag ausgeblieben. „Unsere Mitglieder hatten gut zu tun und konnten teilweise noch einmal schöne Umsätze tätigen“, sagte Lutz Pauels, Vorsitzender der Werbegemeinschaft Mannheim City, am späten Nachmittag auf Anfrage dieser Redaktion. Es habe dabei „keinerlei Probleme“ mit Menschenansammlungen oder zu vollen Geschäften gegeben. „Alles ist sehr diszipliniert abgelaufen.“

Laut Pauels sei kein Geschäft von Kunden überrannt worden, niemand habe seinen Laden schließen müssen, es habe noch nicht einmal Warteschlangen in nennenswertem Umfang gegeben. Dies bestätigte auch eine Sprecherin der Mannheimer Polizei. Mit Blick auf den Verkehr hatte es am Montag ebenfalls keine nennenswerten Probleme gegeben. In den Tiefgaragen gab es den ganzen Tag über ausreichend freie Plätze – was Pauels vor allem darauf zurückführte, dass Kunden nicht zum traditionellen vorweihnachtlichen Bummel kamen, sondern „gezielt einkauften und dann auch relativ schnell wieder aus der Innenstadt hinausgefahren sind“. So sollte es nach Einschätzung des Vorsitzenden der Werbegemeinschaft auch am Dienstag kein Problem sein, zum Einkaufen in die Stadt zu kommen.

Etwas mehr los als üblich

Der große Ansturm vor dem Lockdown ist auch im Viernheimer Rhein-Neckar-Zentrum und in der Ludwigshafener Rhein-Galerie ausgeblieben. „Wir liegen bei den Besucherzahlen deutlich unter dem, was wir dürften“, berichtete der Viernheimer Center-Manager Dani Marquardt. Zwar nehme die Frequenz leicht zu, man habe aber mit wesentlich mehr gerechnet und das Sicherheitspersonal zuvor aufgestockt. „Bei uns kann man in Ruhe einkaufen, ohne Angst zu haben“, sagte Marquardt, der auch für Dienstag nicht den ganz großen Ansturm erwartet. „Vorbereitet sind wir aber auf alles.“ Sicherheit gehe in diesen Zeiten vor. „Bei uns ist etwas mehr los als an einem normalen Montag, aber die Rhein-Galerie platzt noch lange nicht aus allen Nähten“, meldete Center-Manager Patrick Steidl aus Ludwigshafen.

Die nahenden Ladenschließungen sorgten in den deutschen Innenstädten generell für ungewöhnlich volle Einkaufsstraßen. Daten des auf die Messung von Kundenfrequenzen spezialisierten Unternehmens Hystreet zeigten am Montagmittag, dass in vielen Innenstädten überdurchschnittlich viele Verbraucher unterwegs waren. Mit einem dramatischen Ansturm rechnete der Handelsverband HDE jedoch nicht.

Bund und Länder hätten die Notbremse gezogen und Punkte verabredet, die hart, aber richtig seien, erklärte Helmut Dedy, Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städtetags. Der Beschluss sei ein Signal der Entschlossenheit und Geschlossenheit im Kampf gegen das tückische Virus. „Die Menschen im ganzen Land stehen jetzt vor einer Bewährungsprobe.“ Doch die Lage sei wirklich ernst. „Ich hoffe, dass die Maßnahmen in den kommenden Wochen Wirkung zeigen werden und nicht erneut verschärft werden müssen.“/ dpalang/sin

