Handel will Einkaufssonntag

Die Bauarbeiten auf den Planken stehen vor dem Abschluss. © Tröster

Mannheim.Mit einem großen Fest und einem verkaufsoffenen Sonntag sollen am ersten April-Wochenende die sanierten Planken in Mannheim eröffnen. „Fest der Sinne – Planken – Genuss im Quadrat“, unter diesem Motto soll in der Innenstadt zwei Tage lang gefeiert werden. Das geht aus einer Beschlussvorlage für den Gemeinderat hervor. Das Gremium muss der Sonntagsöffnung der Geschäfte aber noch zustimmen. Die Händler erwarten am Sonntag, 7. April, bis zu 100 000 Besucher. Während die Kirchen die Aktion wegen des besonderen Hintergrunds mittragen, lehnt die Gewerkschaft Verdi Sonntagsverkäufe ab.

Die Planken werden derzeit für rund 30 Millionen Euro komplett erneuert. Die Händler wollen das Eröffnungswochenende intensiv bewerben, um Mannheim zu präsentieren. bro

