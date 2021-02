Hannings klare Ansage

Mannheim. Vor der Olympia-Qualifikation im März hat Bob Hanning (Bild) den Druck auf das deutsche Handball-Nationalteam erhöht. „Wenn diese Mannschaft als erfolgreiche Generation in die Geschichte eingehen will, ist es an der Zeit, jetzt wieder etwas zu gewinnen“, sagte der Vize-Präsident des Deutschen Handballbundes im Interview mit dieser Redaktion. Hannings Ziel ist der Olympia-Sieg. Außerdem hofft der Manager des Bundesligisten Füchse Berlin auf eine Fan-Rückkehr noch in dieser Saison: „Ich wünsche mir, dass wir die Möglichkeit bekommen, die Funktionsfähigkeit unserer Hygienekonzepte zu beweisen.“ mast

