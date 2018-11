Harbarth gewählt

Christdemokrat Stephan Harbarth im Bundestag. © dpa

Berlin/Rhein-Neckar.Der Bundestag hat mit der nötigen Zweidrittelmehrheit den Unionsfraktionsvize Stephan Harbarth zum Verfassungsrichter bestimmt. In der geheimen Wahl votierten gestern 452 Abgeordnete für den Parlamentarier aus dem Rhein-Neckar-Kreis und 166 gegen ihn, 34 enthielten sich. Ob Harbarth auch Vizepräsident in Karlsruhe wird, entscheidet heute der Bundesrat. In diesem Fall würde er auf Ferdinand Kirchhof folgen, der mit 68 Jahren die Altersgrenze erreicht hat und ausscheidet. Im Bundestag wird Nina Warken für Harbarth nachrücken. Sie saß bereits von 2013 bis 2017 im Parlament in Berlin. Hdf

