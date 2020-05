Harsch steht zu Werbung

Bornheim.Die Pfälzer Baumarktkette Hornbach hat in der Corona-Krise davon profitiert, dass sich Menschen verstärkt auf Heimwerker-Projekte stürzten. Farben zum Anstreichen, Pflanzen aber auch Pools und Grills seien besonders gefragt gewesen, sagte Vorstandschef Erich Harsch im Interview mit dieser Redaktion.

Harsch war im Januar überraschend von dm zu Hornbach gewechselt. „Hier kann ich noch einiges dazulernen, mit meinen 58 Jahren noch einen neuen Schwung bekommen.“ Festhalten will Harsch an der provokanten Hornbach-Werbung, die in der Vergangenheit auch Kritik geerntet hat. „Diese Werbung ist für Hornbach genau richtig, die ist durchdacht und strategisch gestützt.“ be (Bild: dpa)

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 28.05.2020