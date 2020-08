Harte Attacken

Mannheim. Gerhard Schick (Bild), Gründer der Bürgerbewegung Finanzwende, hat der Politik Versagen bei der Aufklärung des Cum-Ex-Skandals vorgeworfen. Deshalb habe sich der Staat bisher „nur einen Bruchteil des verlorenen Geldes“ wieder zurückholen können, kritisierte der ehemalige Mannheimer Grünen-Bundestagsabgeordnete im Interview mit dieser Redaktion. Die meisten der kriminellen Steuerbetrüger seien ungeschoren davonkommen, sagte er. Auch der Ruf Deutschlands hat nach Schicks Ansicht durch den Wirecard-Skandal international noch mehr gelitten: „Alle fragen sich: Warum haben Kriminelle in diesem Land so ein leichtes Spiel?“ was (Bild: Bürgerbewegung Finanzwende)

