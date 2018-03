Hartmann nominiert

Anzeige

Bergstraße.Mit 36 Ja- und sechs Nein-Stimmen hat die SPD Bergstraße bei der Wahlkreiskonferenz am Freitag in Bensheim Karin Hartmann (Bild) als Kandidatin für den Wahlkreis Bergstraße-Ost bei der hessischen Landtagswahl aufgestellt. Für die stellvertretende Unterbezirksvorsitzende ist es die siebte Kandidatur.

Ersatzkandidatin aus Bensheim

Mit Unterbrechungen gehört die 58-Jährige aus Grasellenbach dem Hessischen Landtag seit 1995 an. Zu ihrer Ersatzkandidatin wurde Christiane Lux aus Bensheim bestimmt. Die Juristin ist Ortsvereinsvorsitzende und stellvertretende Fraktionschefin. Als weiterer Kandidat für die Landesliste wurde Andreas Dörsam aus Fürth nominiert. Die hessischen Landtagswahlen finden in diesem Jahr am 28. Oktober statt. red/Bild: Funck