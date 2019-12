Hartnäckige VfL-Korbjäger

Bensheim.Die Regionalliga-Basketballer des VfL Bensheim trotzten allen Widrigkeiten und gehen als Tabellenführer ins neue Jahr, in dem am 18. Januar (20 Uhr) zu Hause gegen Bad Bergzabern das nächste Spiel ansteht. In Trier musste die Mannschaft von Coach Manuel Lohnes den erbitterten Widerstand der Gladiators brechen, um sich letztlich mit 98:83 (44:51) durchzusetzen.

Dabei hatte der VfL fünf Spielerausfälle zu beklagen. Doch der breite, stark besetzte Bensheimer Kader macht sich gerade in solchen Situationen positiv bemerkbar. Anfang Februar stehen hintereinander die Topspiele gegen die beiden Meisterschafts-Mitfavoriten an. hs

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 18.12.2019