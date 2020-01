„Hartz IV nur Randthema“

Mannheim.Die Themen Arbeitslosigkeit und Hartz IV werden nach Auffassung von Elisabeth Niejahr, Geschäftsführerin der Hertie-Stiftung, bald keine große Rolle mehr spielen. „Der Fachkräftemangel wird in seiner Bedeutung noch total unterschätzt. Themen wie Hartz IV und Arbeitslosigkeit, worüber die SPD immer viel streitet, werden in Zukunft ein absolutes Randthema sein, weil die Suche nach Arbeitskräften alles dominiert“, sagte Niejahr dieser Zeitung. Hauptthemen würden vielmehr Bildung und Chancengleichheit. Die Volkswirtin diskutiert bei den „Mannheimer Reden“ im Nationaltheater am Dienstag mit dem Ökonomen Jakob von Weizsäcker über das Thema „Ein neues goldenes Zeitalter der Arbeit?“. dms (Bild: Kotte)

© Mannheimer Morgen, Montag, 27.01.2020