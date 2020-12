Haus am Maiberg kaum zu retten

Heppenheim.Die Mitarbeiter lassen in ihrem Engagement nicht nach, aber am Ende wird es wohl nichts nützen: Das Haus am Maiberg dürfte – wie es das Bistum Mainz beschlossen hat – Ende 2022 geschlossen werden. Dass diese Entscheidung getroffen wurde, stößt vor Ort weiterhin auf Unverständnis. Titus Möllenbeck, in der Einrichtung für die politische Erwachsenenbildung zuständig, sagt: „Wären wir früher beteiligt worden, hätten wir Lösungen finden können.“ Dass sich möglicherweise ein anderer Träger finden lässt, hält Akademiedirektor Benedikt Widmaier für unwahrscheinlich: Das Bistum werde einem potenziellen Interessenten wohl kaum entgegenkommen. red

