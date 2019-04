Haus am Markt: Abriss nach den Ferien

Bensheim.Die Tage der städtischen Immobilie Haus am Markt in Bensheim sind gezählt. Für den Bau aus den 70er Jahren liegt eine Abrissgenehmigung vor. Nach Auskunft der Stadtverwaltung werden die Arbeiten nach den Osterferien mit der Baustelleneinrichtung beginnen. Bis zum Winzerfest im September soll das Gebäude bis auf die Kellerdecke verschwunden sein. Gegen Ende dieses Jahres könnte es dann an den Neubau gehen, Einweihung wäre ein Jahr später – einen reibungslosen Verlauf des Großprojekts vorausgesetzt. Die Kosten belaufen sich auf 6,8 Millionen Euro. Als Mieter zieht unter anderem das Café Extrablatt ins Erdgeschoss. dr/Bild: Neu

