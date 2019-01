Haus am Markt bleibt im Gespräch

Die Debatte um das Haus am Markt in Bensheim geht weiter. © Neu

Bensheim.Die Debatte um die Zukunft der sanierungsbedürftigen Immobilie Haus am Markt in Bensheim geht unvermindert weiter. An einer Umfrage auf der Facebook-Seite dieser Zeitung nahmen mehr als 630 Personen teil – eine deutliche Mehrheit sprach sich für einen Abriss samt Neubau aus.

Diesen Entschluss haben bekanntlich auch Rathausspitze und Koalition gefasst. Bürgermeister Rolf Richter hatte kürzlich bestätigt, dass man den Abbruch des Gebäudes im ersten Quartal angehen will. Ein Abriss ohne Neubau am oberen Marktplatz, wie er von einigen ebenfalls gefordert wird, ist für ihn keine Option. dr

