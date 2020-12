Hausarzt Fähnle wird Bloomaul

Marcus Fähnle erhält den Bloomaulorden 2021. © Privat

Mannheim.Der Neckarauer Hausarzt Marcus Fähnle (52), ein waschechter, humorvoller Mannheimer mit großem sozialen Engagement und Herz, wird Träger des Bloomaulordens 2021. Gestiftet 1970 vom verstorbenen langjährigen „MM“-Herausgeber Rainer von Schilling und zunächst als Orden mit Augenzwinkern gedacht, hat er längst den Rang der höchsten bürgerschaftlichen Auszeichnung der Quadratestadt. Überreicht wird sie stets am Fasnachtssonntag im Nationaltheater.

Während Ehrungen wie der Schifferstadter „Saumagenorden“ oder der „Courageorden“ Biblis wegen der Pandemie 2021 nicht vergeben werden, will das Auswahlkomitee bewusst an der Tradition festhalten. Den neuen Ordensträger, der sich unter anderem für eine Stiftung für psychisch Kranke einsetzt, zeichne „eine humorvoll-positive Lebensauffassung“ aus, so das aus Markus Haass, Bert Siegelmann und Achim Weizel bestehende Gremium: Die Auszeichnung passe „irgendwie in dieses Jahr, in dem wir alle ja größten Respekt vor den Berufsbildern in Medizin und Pflege haben.“ pwr

© Mannheimer Morgen, Samstag, 12.12.2020