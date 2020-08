Hedwigsklinik – Das Ende einer Ära

Mannheim.In der Hedwigsklinik – gegenüber vom Mannheimer Schloss – werden nur noch bis Ende Dezember dieses Jahres Babys in dortigen Kreißsälen das Licht der Welt erblicken. Geburtshilfe und Gynäkologie sollen künftig im Diakonissenkrankenhaus – ebenfalls in Trägerschaft der „Barmherzigen Brüder Trier“ – gebündelt werden. Die Hedwigsklinik hat 1929 in der Doppel-Villa der Großbürgerfamilie Lanz die Arbeit aufgenommen. Und so kam es, dass Patientinnen vom Bett aus in üppigen Deckenstuck schauen konnten, wie dieses Krankenzimmer von 1963 belegt (Bild). Mitte der 1990er Jahre restaurierte das mit dem Theresienkrankenhaus fusionierte Hospital einstige Prunkräume mit Liebe zum Detail. wam

© Mannheimer Morgen, Freitag, 28.08.2020