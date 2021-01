Heidelberg ist Standort

Stuttgart.Im Universitätsklinikum Heidelberg werden Unterbringungsmöglichkeiten für uneinsichtige Quarantäneverweigerer eingerichtet. Laut dem Gesundheitsministerium werden in Baden-Württemberg in zwei Krankenhäusern Plätze für sogenannte zwangsweise Absonderungen bereitgestellt, neben der Heidelberger Universitätsklinik auch im Robert-Bosch-Klinikum Schillerhöhe in Stuttgart.

Auf den Umgang mit den Quarantäneverweigerern hatten sich Gesundheitsminister Manne Lucha (Grüne) und Innenminister Thomas Strobl (CDU) schon im Dezember geeinigt. Nach Angaben eines Sprechers des Gesundheitsministeriums geht es nur um wenige Fälle. Zielgruppe seien uneinsichtige und bußgeldunempfindliche Menschen, die vorsätzlich in Kauf nähmen, andere mit Corona zu infizieren. Für eine Zwangseinweisung sei aber ein richterlicher Beschluss nötig, heißt es im Schreiben. Laut dem Sprecher handele es sich im Heidelberger Universitätsklinikum um fünf auf einem Flur liegende Zimmer, die durch Security-Mitarbeiter bewacht werden. dpa/tbö

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 26.01.2021