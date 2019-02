Heidelberger baden im Neckar

Heidelberg.Mehr als 100 Heidelberger sind gestern gegen 14 Uhr in die eiskalten Fluten des Neckars eingetaucht. Am Iqbal-Ufer im Stadtteil Bergheim eröffneten sie so die Freiwassersaison. Initiator der Aktion ist der Verein „Neckarorte“, der mit dem „Anbaden“ darauf aufmerksam machen will, dass das Flussufer die angrenzenden Stadtteile aufwertet und ein Ort ist, der Menschen verbindet. Das Iqbal-Ufer soll im Frühjahr umgestaltet werden. Besonders lange hielt es gestern niemand im Wasser aus. Zum Aufwärmen hatte der Verein eine Fasssauna aufstellen lassen. Zudem gab es für die Schwimmer heiße Suppe und passende Getränke. sal (Bild: Rothe)

© Mannheimer Morgen, Montag, 11.02.2019