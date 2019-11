Heidelberger Forscher beobachten Weltraum-Phänomen

Heidelberg.Wissenschaftler des Max-Planck-Instituts für Kernphysik (MPIK) in Heidelberg haben erstmals ein Weltraum-Phänomen beobachtet und dokumentiert. Mit ihrem Teleskop im Khomas-Hochland von Namibia – das riesige Teleskop (Bild) steht in der Mitte eines Quadrats, an dessen Ecken sich vier kleinere Teleskope befinden, wovon zwei auf dem Bild zu sehen sind – haben die Heidelberger Physiker federführend nicht nur eine kosmische Explosion, sondern vor allem auch die lange Dauer deren Nachglühens im Weltall aufgezeichnet. Der Forschungsbericht erscheint heute in der Wissenschaftszeitschrift „Nature“, in der auch erläutert wird, wie mit den Teleskopen der Heidelberger Physiker seit mehr als zehn Jahren schon nach der hochenergetischen Strahlung im Weltall gesucht wird. malo

