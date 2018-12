Heideldruck investiert

Wiesloch.Am Standort Wiesloch der Heidelberger Druckmaschinen AG wird heute ein neues Innovationszentrum offiziell eröffnet. Rund 900 Beschäftigte aus Forschung und Entwicklung sollen in einer ehemaligen Montagehalle gemeinsam arbeiten. Dieses Konzept sei „im Maschinenbau weltweit einzigartig“, sagte Vorstandschef Rainer Hundsdörfer (Bild) in einem Interview mit dieser Zeitung. Mehr als 50 Millionen Euro habe man dafür investiert.

Die betroffenen Mitarbeiter waren bisher in klassischen Bürogebäuden in Heidelberg beschäftigt. Mit ihrem Wechsel ist der Umzug Heideldrucks nach Wiesloch abgeschlossen. In der Universitätsstadt bleibt der Konzern nur noch mit dem Kongresszentrum „Print Media Academy“ nahe dem Hauptbahnhof vertreten. Zur Eröffnung des Innovationszentrums wird unter anderem Winfried Kretschmann, Ministerpräsident von Baden-Württemberg (Grüne), erwartet.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 13.12.2018