Heideldruck meldet Kurzarbeit an

Wiesloch/Walldorf.Wegen der schlechteren Auftragslage hat der Druckmaschinenbauer Heideldruck Kurzarbeit angemeldet. Es sei aber noch nicht klar, wann und in welchem Umfang von der Maßnahme Gebrauch gemacht werde, sagte ein Konzernsprecher am Donnerstag. Betriebsratschef Ralph Arns rechnet mit einem Start nicht vor September. Die Kurzarbeit sei in der aktuellen Situation ein „probates Mittel“ um einen neuerlichen Stellenabbau zu verhindern, so Arns.

Zuvor hatte Heideldruck wegen der konjunkturellen Eintrübung seine Jahresziele aufgegeben und damit die Angst vor einem breiten Abschwung der deutschen Wirtschaft weiter geschürt. Die Aktie des Druckmaschinenbauers brach zeitweise um mehr als 19 Prozent ein.

Der Vorstand kündigte an, geplante Investitionen zu überprüfen und die Kostendisziplin deutlich zu erhöhen. Mirko Geiger, Chef der IG Metall Heidelberg, warnte allerdings davor, nur die Beschäftigten zur Kasse zu bitten. „Die haben schon genug geleistet“, sagte er. Heideldruck beschäftigt in Wiesloch etwa 5000 Mitarbeiter.

Mit Schwierigkeiten kämpft auch SAP. Die Kosten für das laufende Vorruhestands- und Abfindungsprogramm lagen höher als erwartet und drückten auf das Ergebnis im zweiten Quartal. Zwar bestätigte Konzernchef Bill McDermott die Jahresziele. Der Aktienkurs sank zeitweise dennoch um über zehn Prozent. mk

Freitag, 19.07.2019