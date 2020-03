Heideldruck steigt ab

Wiesloch/Heidelberg.Der Traditionskonzern Heidelberger Druckmaschinen (Heideldruck) steigt ebenso wie SGL Carbon und Dr. Hönle AG aus dem S-Dax ab. Das gab die Deutsche Börse am Mittwochabend bekannt. Zu den Aufsteigern in den S-Dax gehört das Heidelberger Softwareunternehmen SNP. Heideldruck befindet sich in einer angespannten wirtschaftlichen Lage. SNP dagegen verzeichnet ein starkes Wachstum. Die Änderungen werden zum 23. März wirksam. SNP und Heidelberger Druckmaschinen kommentierten die Veränderungen zunächst nicht. Während im Dax die größten deutschen Unternehmen zusammengefasst sind, finden sich im S-Dax die kleinen Werte. be

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 05.03.2020