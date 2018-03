Heinz folgt auf Mucic

Anzeige

Viernheim.Stabwechsel im Verein Zukunft Metropolregion Rhein-Neckar (ZMRN): Michael Heinz, Mitglied im Vorstand der BASF, wurde am Dienstagabend in Viernheim zum Nachfolger von Luka Mucic, Finanzvorstand bei SAP, an die Spitze des Vereins gewählt.Heinz ist nach Eggert Voscherau und Harald Schwager bereits der dritte Vorstandschef, den der Chemieriese stellt.

Der neue Vorsitzende sagte nach seiner Wahl: „Ich komme von hier und bin fest in der Rhein-Neckar-Region verwurzelt. Es ist mir eine Herzensangelegenheit, Verantwortung zu übernehmen und gemeinsam mit einem starken Team die Zukunft unserer Metropolregion zu gestalten.“ Zuvor hatte Mucic eine positive Bilanz seiner dreijährigen Amtszeit gezogen. (hdf)