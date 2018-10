Heinz hofft auf Impulse

Michael Heinz ist im Hauptberuf BASF-Arbeitsdirektor. © keiper

Ludwigshafen.Michael Heinz, Chef des Vereins Zukunft Metropolregion Rhein-Neckar (ZMRN) und Arbeitsdirektor der BASF, erhofft sich vom Bildungsgipfel in der kommenden Woche in Mannheim neue Konzepte: „Ganz konkret müssen wir beispielsweise schauen, wie wir das Thema Digitalisierung in den Schulen platzieren“, sagte er in einem Interview mit dieser Zeitung. Lernbereitschaft sei in Zeiten, „in denen Wissen eine immer kürzere Halbwertszeit hat“, eine Schlüsselkompetenz.

Der Bildungsgipfel am 25. und 26. Oktober diene dazu, dass sich die rund 1500 erwarteten Teilnehmer austauschen und miteinander vernetzen könnten. Als Veranstalter wolle die Metropolregion Rhein-Neckar dabei „Impulsgeber“ sein. red

