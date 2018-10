Helbig bleibt im Amt

Lindenfels.Michael Helbig wird im April des kommenden Jahres seine zweite Amtszeit als Lindenfelser Bürgermeister antreten können. Am Wahlabend zeichnete sich ein starkes Ergebnis für den alleinigen Kandidaten ab.

Nach der Auszählung der Stimmen in neun der zehn Wahlbezirke ergaben sich 85,30 Prozent Ja-Stimmen für den Sozialdemokraten, der wie schon 2013 als unabhängiger Bewerber angetreten war. 50 Prozent der Stimmen, plus eine weitere, waren nötig gewesen, damit er weitermachen kann.

Die Briefwahlergebnisse waren bis Redaktionsschluss noch nicht ausgezählt.

Am stärksten in Schlierbach

Am stärksten ist Helbig in Schlierbach: Dort holte er 89,52 Prozent der Stimmen. Das schwächste Ergebnis holte er im Wahlbezirk Lindenfels 1 mit 77,74 Prozent. Das war gleichzeitig der einzige Bezirk, in dem Helbig weniger als 80 Prozent Zustimmung bekommen hat.

Wahlbeteiligung: 50 Prozent

Die Wahlbeteiligung lag gestern bei 50,41 Prozent und war damit deutlich schwächer als vor sechs Jahren. Damals hatten die Wähler allerdings eine echte Wahl für die Nachfolge des überraschend zurückgetretenen Oliver Hoeppner (LWG/CDU) gehabt. Außer Helbig war damals noch Alexandra Kleiné für die CDU angetreten. red

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 29.10.2018