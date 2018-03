Helbig spät informiert

Anzeige

Lindenfels.Bürgermeister Michael Helbig wäre vom Bergsträßer Gesundheitsamt gerne früher über die Meningokokken-Infektion informiert worden, an der im Januar ein Kindergartenkind starb. Nach Angaben des Kreises verstarb das Kind an einem Freitag, erst am Samstagnachmittag setzte das Amt den Rathauschef in Kenntnis.

Kreisbeigeordnete Diana Stolz hat bei der jüngsten Sitzung des Bergsträßer Kreistags Stellung zu den Geschehnissen genommen. Sie wies Kritik an den Bemühungen der Behörde, eine Ausbreitung der Krankheit zu verhindern, zurück. Die Verwaltung habe alles getan, um die Versorgung mit Medikamenten zu unterstützen. kbw