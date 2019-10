Helmut Sachwitz verabschiedet

Bensheim.Nach zwei Amtszeiten und insgesamt zwölf Jahren im Bensheimer Rathaus wurde Erster Stadtrat Helmut Sachwitz am Montagabend an seinem letzten Arbeitstag in den Ruhestand verabschiedet. Nachfolgerin des 62-Jährigen wird Nicole Rauber-Jung, die im Mai von der Bensheimer Stadtverordnetenversammlung zur Ersten Stadträtin gewählt wurde.

Bürgermeister Rolf Richter würdigte die Arbeit und das Engagement des scheidenden Baudezernenten und hob unter anderem sein großes Fachwissen und seine Akribie hervor. In seiner zwölfjährigen Amtszeit hat Sachwitz einige große Projekte angestoßen und begleitet – darunter etwa die Entwicklung des Euler-Geländes, die Bebauung des Bundeswehrdepots oder den Bau der Westtangente. Der studierte Architekt und Diplom-Ingenieur blickte auf „zwölf intensive Jahre“ zurück und bedankte sich bei Kollegen, Mitarbeitern und Weggefährten. cim

