Herberge wird saniert

Die Jugendherberge auf der Starkenburg. © lotz

Heppenheim.Übernachten auf der Starkenburg – die dortige Jugendherberge macht es seit Jahrzehnten möglich. Doch die Einrichtung ist in die Jahre gekommen und deutlich sanierungsbedürftig.

Jetzt wird das Problem angegangen: Im Zuge einer Modernisierungsoffensive des Deutschen Jugendherbergs werden in die Heppenheimer Unterkunft rund 950 000 Euro investiert; 300 000 Euro davon werden vom Land gefördert. Zu rechnen ist in den nächsten Monaten mit erheblichen Veränderungen. Zu den Neuerungen gehört auch, dass es künftig auch im Bergfried Übernachtungsbetten geben wird. Die gesamte Maßnahme, so die Hoffnung, wird der Jugendherberge auch ein neues Publikum erschließen. Ende Oktober sollen die Arbeiten beginnen; die Wiedereröffnung ist für den Mai 2020 geplant. red

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 26.03.2019