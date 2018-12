Herzlicher Odenwald

Reichelsheim-Beerfurth.Täglich bis zu 300 Kilogramm Teig verarbeitet Willi Baumanns Lebkuchenbäckerei in der Weihnachtszeit – auch in Herzform (Bild). Der älteste regionale Betrieb dieser Art liegt mitten im Odenwald, in der etwas mehr als 9000 Einwohner zählenden Gemeinde Reichelsheim-Beerfurth. In drei Schichten wird hier seit Wochen produziert. Das Rezept ist streng geheim. In der inzwischen elften Generation gehört die Lebkuchenherstellung bei Baumanns zum Geschäft. In dem Bauernhaus wurde bereits 1785 gebacken. Unmittelbar vor dem Fest sind sechs Helfer im Einsatz. Dass Lebkuchen inzwischen nur noch als Produkt für die Weihnachtszeit wahrgenommen wird, ärgert den Betreiber. sal

