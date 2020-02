Hessen bricht alle Umzüge ab

Einsatzkräfte nehmen an der Unfallstelle in Volkmarsen Spuren auf. © dpa

Volkmarsen.Im nordhessischen Volkmarsen ist bei einem Rosenmontagszug ein Auto in eine Menschenmenge gefahren. Dabei gab es nach Angaben des Frankfurter Polizeipräsidenten Gerhard Bereswill 30 Verletzte. Sieben davon seien schwer verletzt. Die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt ermittelt wegen eines versuchten Tötungsdelikts. „Wir ermitteln in alle Richtungen“, sagte ein Sprecher. Vorsichtshalber seien alle Karnevalsumzüge in Hessen abgebrochen worden, teilte das Polizeipräsidium Westhessen mit. Ob die für diesen Dienstag geplanten Veranstaltungen stattfinden, sei noch nicht entschieden, sagte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Frankfurt.

Hinweise auf eine politisch motivierte Straftat lagen nicht vor. Das Innenministerium schloss einen Anschlag nicht aus. Der 29-jährige Deutsche aus Volkmarsen war nach ersten Erkenntnissen den Behörden nicht als Extremist bekannt, wie es aus Sicherheitskreisen hieß. Allerdings war er der Polizei durch Beleidigung, Hausfriedensbruch und Nötigung aufgefallen. dpa

