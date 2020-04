Hessen führt Maskenpflicht ein

Wiesbaden/Bergstraße.Die hessische Landesregierung hat eine Maskenpflicht ab dem kommenden Montag beschlossen. Bürger müssen dann einen Mund-Nasen-Schutz tragen, wenn sie die Fahrzeuge des öffentlichen Personennahverkehrs nutzen oder den Publikumsbereich von Geschäften, Bank- und Postfilialen betreten, wie die Staatskanzlei mitteilte.

Die Pflicht gilt nicht für Kinder unter sechs Jahren oder Menschen, die aufgrund einer gesundheitlichen Beeinträchtigung oder einer Behinderung keinen Mund-Nasen-Schutz tragen können. Ein wiederholter Verstoß kann mit einem Bußgeld von 50 Euro belegt werden.

Hessen hatte das Tragen eines Mund- und Nasenschutzes zuvor nur empfohlen. Es geht dabei um sogenannte Alltagsmasken, keine medizinischen Schutzmasken.

„Durch die Maskenpflicht wird ein erhöhter gegenseitiger Schutz gerade an den Orten erreicht, an denen viele Menschen auf engem Raum zusammenkommen wie etwa beim Bus- und Bahnfahren“, begründeten Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) und Sozialminister Kai Klose (Grüne) die Entscheidung laut Mitteilung. Abstandhalten bleibe aber oberstes Gebot.

Landesweit 7305 Infizierte

In Hessen haben sich inzwischen 7305 Menschen nachweislich mit dem Coronavirus infiziert. Das seien 77 Fälle mehr als noch am Vortag, erklärte Sozialminister Kai Klose (Stand: 14 Uhr). Die Zahl der Todesfälle stieg um 11 auf 257. Von den hessischen Erkrankten werden nach Kloses Worten 974 stationär in Krankenhäusern behandelt, davon müssen 259 beatmet werden. Die Meldung des Ministeriums berücksichtigt nur solche Fälle, die von den Kommunen bis zu einem bestimmten Zeitpunkt in eine elektronische Datenbank eingepflegt werden. Nach Angaben des Ministers stehen in Hessens Krankenhäuser mehr als 13 300 freie Betten bereit, darunter rund 2100 mit einem Beatmungsgerät. Die Zahl der beatmungspflichtigen Patienten sei in den zurückliegenden Tagen stabil gewesen.

Mittlerweile gebe es im Land auch 52 Schwerpunktpraxen, in denen infizierte Patienten oder Verdachtsfälle behandelt werden können, berichtete der Vorstandsvorsitzender der Kassenärztlichen Vereinigung Hessen, Frank Dastych.

Zu ihrer Unterstützung gebe es noch rund 400 weitere Praxen, die infizierte Patienten versorgen, jedoch nicht als Schwerpunktpraxis angemeldet sind. Sechs von sieben Patienten könnten ambulant behandelt werden, erklärte Dastych. „Wir werden hier den Bedarf genau beobachten und deren Zahl flexibel anpassen“, erklärte der Mediziner zu den Schwerpunktpraxen. „Mit ihnen können wir die Krankenhäuser weiterhin für die Behandlung schwerer Fälle freihalten.“

Die gute ambulante Versorgung sei ein Grund dafür, dass es dramatische Szenarien, wie man sie aus anderen Ländern kenne, in Hessen nicht gebe, so Dastych. Wichtig sei auch für die nächste Zeit, die Patientenströme zwischen normalen Patienten und Covid-19-Patienten zu trennen.

Im Kreis Bergstraße gibt es einen neuen nachgewiesene Corona-Infektionsfall, schreibt das Landratsamt in einer Pressemitteilung. Insgesamt sind damit 291 Infektionsfälle seit Beginn der Pandemie bekannt. Nach aktuellem Kenntnisstand gibt es insgesamt 192 Personen, die vor einiger Zeit positiv auf das Virus getestet wurden und die mittlerweile genesen sind. Zudem hat es zwei Todesfälle gegeben. Damit sind aktuell 97 Fälle bekannt, die momentan mit dem Coronavirus infiziert sind. Es gibt derzeit zehn Patienten, die positiv getestet wurden und die sich in stationärer Behandlung in den Krankenhäusern im Kreis Bergstraße befinden. dpa/red

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 22.04.2020